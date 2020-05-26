استقالة وزير من الحكومة البريطانية وسط جدل بشأن انتهاك مسؤول بارز لقواعد الإغلاق

استقال وزير في الحكومة البريطانية في أعقاب جدل يتعلق بمساعد بارز لرئيس الوزراء بوريس جونسون ترددت أنباء عن انتهاكه لقواعد الإغلاق.

وكتب دوجلاس روس الوزير المعني بشؤون اسكتلندا : "لم أعلق علانية على الموقف الخاص (بالمساعد) دومينيك كامينجز وانتظرت لسماع التفاصيل الكاملة".

وكان كامينجز، وهو مستشار بارز لجونسون، دافع أمس عن قراره مغادرة لندن رغم وجود قيود على السفر.

وكان كامينجز سافر 430 كيلومترا من لندن إلى منزل والديه في مزرعة في مقاطعة دورهام في نهاية آذار/مارس. وكان كامينجز وزوجته مريضين في ذلك الوقت ويشتبهان في إصابتهما بفيروس كورونا، ورأيا أن السفر بعيداً أفضل لرعاية طفلهما البالغ من العمر أربع سنوات. كما أكد أنه لم يلتق أبويه خلال الزيارة.

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وكتب روس :"لدي ناخبون لم يتمكنوا من وداع أحبائهم؛ عائلات لم تستطع الحداد معاً؛ أشخاص لم يزوروا أقاربهم المرضى لأنهم اتبعوا توجيهات الحكومة".

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء قوله إن جونسون

"يأسف" لقرار روس بمغادرة الحكومة.