8 جرحى في هجوم نفذه مجهولون ضد القوات الأمريكية بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر هجوم نفذه مجهولون بالرشاشات والقذائف على رتل من آلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور عن إصابة 3 من القوات الأمريكية و٥ من قوات سوريا الديمقراطية.



وقالت مصادر محلية لـ"وكالة الأنباء السورية"، إن "مجهولين نفذوا الهجوم بالرشاشات والقذائف على رتل من الآلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور".

واتهمت السلطات السورية، الأحد الماضي، قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، باختطاف 30 مدنيا بريف الحسكة.

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وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الموالية له، اختطفت المدنيين من قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غربي الحسكة.

وبحسب الوكالة، فإن قوات الاحتلال التركي وعدداً من مرتزقتها، داهمت عدداً من منازل قرية تل حلف بريف رأس العين، ونصبوا عدة حواجز عند مداخلها، واقتادوا أكثر من 30 شخصاً إلى جهات مجهولة.

وشهدت قرية تل حلف التي احتلتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق عدوانها على الأراضي السورية، تفجيرات عديدة خلال الأشهر الماضية، أسفرت من مقتل وإصابة المئات من السوريين.