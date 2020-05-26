شاهد.. وفاة مسنة إيرانية بعد هدم البلدية لمسكنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أقدمت بلدية مدينة كرمنشاه الواقعة غرب إيران، يوم الثلاثاء، على هدم مسكن أمراة مسنة، ما أدى إلى إصابتها بسكتة دماغية تسببت في وفاتها.



ووصف الصحافي الإيراني ورئيس تحرير صحيفة ”آفتاب كرمنشاه“ حسن علي مهدوي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، هدم بلدية مدينة كرمنشاه مسكن المرأة السمنة الفقيرة بـ“الرهيب“.

وقال في تغريدته: ”هجوم رهيب شنه مسؤولو بلدية كرمانشاه من أجل تدمير حظيرة لامرأة مسنة تستخدمها للسكن“.

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وأضاف: ”هذه الحظيرة تبلغ 40 متراً، وبعد هدمها من قبل بلدية مدينة كرمنشاه أصيب المرأة المسنة الفقيرة بسكتة دماغية أدت إلى وفاتها“.

وتشهد العديد من المدن الفقيرة خصوصاً التي تقطنها أقليات دينية وعرقية عمليات هدم للمنازل بين حين وآخر، بذريعة تجاوزها على القانون في عمليات البناء.