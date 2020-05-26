المسماري: قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن تركيا نقلت إلى ليبيا نحو 2000 عسكري تركي، فضلاً عن آلاف المرتزقة السوريين، مؤكدة على قدرة الجيش الليبي في مواجهة التدخل التركي.



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وأضاف المسماري، في تصريحات وفقا لــ"العربية" أنهم يتعجبون من إشارة الولايات المتحدة، لطائرات روسية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، دون ذكر للطائرات التركية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا، حاليًا.

وشدد المسماري، على ضرورة وقف نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مؤكدًا أن استمرار تركيا في إرسال الإرهابيين يدد الأمن القومي لدول المنطقة.