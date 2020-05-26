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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استئناف الدراسة "عن بُعد" بمدارس الإمارات الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية استئناف الدراسة "عن بُعد" الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.
وأوضحت أن حصص التعلم الذكي المباشر للحلقتين الثانية والثالثة "الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر" تنطلق في تمام الساعة الـ9 صباحاً، فيما يبدأ طلبة الحلقة الأولى "الصفوف من الأول من الرابع" حصصهم الدراسية الساعة الـ2 ظهراً.
وكانت الوزارة قد أعلنت جداول الحصص الدراسية المقررة لما بعد شهر رمضان المبارك وحددت 20 حصة أسبوعياً للتعلم الذكي المباشر لطلبة الحلقة الأولى في الصفوف من الأول إلى الرابع وطلبة الحلقة الثانية للصفوف من الخامس إلى الثامن.
كما حددت 25 حصة أسبوعياً للحلقة الثالثة في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمسارات العام والنخبة والمتقدم.
وعلى صعيد حصص النشاط الصباحية أسبوعياً، حددت الوزارة 5 حصص للحلقة الأولى، و5 حصص للحلقة الثانية، و7 حصص للحلقة الثانية والحلقة الثالثة "مسار النخبة" و5 حصص للحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم.
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