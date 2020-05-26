شكرا لقرائتكم المسماري للعربية: أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، للعربية إن أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب، فيما أفاد مراسل العربية بأن الجيش الليبي أعلن سيطرته على منطقة الكازيرما وكوبري المطار جنوب طرابلس.
وأضاف المسماري أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي، مشيرا إلى أن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي بأن أنقرة أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة، وأن قطر تقوم حاليا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.
وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي.
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