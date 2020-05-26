النقل الإيطالية: سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليمها

أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل في ​إيطاليا​ باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، قائلة: "قررنا تبني طريقة مع الأقاليم، تقوم على الشفافية المطلقة، حيث تزودنا بالبيانات المتعلقة بالعدوى، لتعمل ​وزارة الصحة​ على تقييمها استنادا لذلك".

وعلقت على الوضع السياحي، معتبرة أنه "تنسق الأمر مع وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والسياحة داريو فرانشيسكيني، والصحة روبرتو سبيرانتسا، لتحديد آفاق ​قطاع السياحة​، في الأشهر المقبلة، فالجزء المتعلق باختصاصي يرتبط بالحصول بحلول 15 حزيران، على الإرشادات حول حركة ​قطاع النقل​ بين البلدان الأوروبية وعلى قدم المساواة".