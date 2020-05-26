أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل في إيطاليا باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، قائلة: "قررنا تبني طريقة مع الأقاليم، تقوم على الشفافية المطلقة، حيث تزودنا بالبيانات المتعلقة بالعدوى، لتعمل وزارة الصحة على تقييمها استنادا لذلك".
وعلقت على الوضع السياحي، معتبرة أنه "تنسق الأمر مع وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والسياحة داريو فرانشيسكيني، والصحة روبرتو سبيرانتسا، لتحديد آفاق قطاع السياحة، في الأشهر المقبلة، فالجزء المتعلق باختصاصي يرتبط بالحصول بحلول 15 حزيران، على الإرشادات حول حركة قطاع النقل بين البلدان الأوروبية وعلى قدم المساواة".
كانت هذه تفاصيل خبر النقل الإيطالية: سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.