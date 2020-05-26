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موظفو القطاع العام السعودي يعودون إلى أعمالهم اعتبارا من 31 أيار

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أشار وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، إلى أن "عودة موظفي ​القطاع العام​ إلى أعمالهم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد 31 أيار، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وسط إجراءات مشددة لمكافحة تفشي ​فيروس ​، وعودة جميع العاملين في القطاع العام إلى أعمالهم سيكتمل في 14 حزيران".

وكانت ​​، قد علقت العمل في جميع قطاعات الحكومة في 16 مارس باستثناء قطاعي الصحة والأمن في إطار جهودها لاحتواء الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القيود سترفع على ثلاث مراحل، تبلغ ذروتها بإنهاء ​حظر التجول​ بشكل كامل في 21 حزيران باستثناء مدينة ​مكة المكرمة​.

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