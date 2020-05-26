تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا بالأردن ليرتفع العدد لـ718

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الأردن​ تسجيل 7 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في المملكة، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 718 حالة، مشيرةً إلى أن "الحالات السبع الجديدة توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة بعمان، وحالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش".

وأكدت أنها "سجلت أيضا 9 حالات شفاء، هي 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء"، مؤكدةً "إجراء 2783 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 167892 فحصا".