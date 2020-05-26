الصحة العالمية: من المبكر تخفيف قيود كورونا في اميركا اللاتينية

أعلنت مديرة منظمة صحة عموم أميركا التابعة ل​منظمة الصحة العالمية​ كاريسا إتيين، أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​ في ​أميركا اللاتينية​، معتبرة أنه "في معظم دول القارة الأميركية، الوقت غير مناسب الآن لتخفيف القيود أو مراجعة استراتيجية احتواء الفيروس"، معتبرة أنه "من الضروري التحلي بالحذر وفرض الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها في دول أخرى، بقوة".

وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل نحو 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأميركيتين، وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس نحو 143 ألف شخص. وخلال اليوم الأخير ازداد عدد الإصابات بكورونا في القارة الأميركية بواقع 57171 حالة، ما يشكل 57% من الحصيلة العالمية.