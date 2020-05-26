تسجيل 28 وفاة و948 إصابة بكورونا في تركيا

أعلنت السلطات الصحية في ​تركيا​ عن تسجيل 28 وفاة و948 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ما يمثل تراجعا طفيفا بعدد الوفيات والإصابات اليومي، موضحةً تسجيل 948 حالة إصابة جديدة، مقارنة بـ987 إصابة ليوم أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 158 ألفا و762. كما أظهرت تسجيل 28 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و397.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 121 ألفا و507، إثر تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة. وأغلقت ​السلطات التركية​ مستشفى حكوميا في ولاية مانيسا غرب البلاد، نتيجة تفشي فيروس كورونا فيه.