الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع وقف تدفق السلاح بشكل كامل إلى ليبيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن أن عملية إيريني البحرية الجوية، لن تتمكن من وقف تدفق السلاح بشكل كامل إلى ليبيا، معتبرا "أن العملية تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا وكذلك ضبط حركة بيع النفط وهما يغذيان الصراع في البلاد".
واعترف المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا برا أمر شديد التعقيد، فـ"هناك حدود لما يمكننا القيام به"، كاشفا عن الصعوبات التي تواجه العملية من ناحية التجهيزات والتمويل، مؤكدا أن "الإمكانيات الحالية كافية للانطلاق وأن الموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية".
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