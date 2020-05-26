نتانياهو يهاتف رئيس كولومبيا متحدثا عن تزايد التوغل الإيراني بأميركا اللاتينية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وتناول الحديث "تزايد التوغل الإيراني بأمريكا اللاتينية" ورحب "بقرار كولومبيا تصنيف منظمة حزب الله والحرس الثوري الإيراني كمنظمتين إرهابيتين"، كما توصلا إلى "اتفاق من شأنه إقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدولتين"، وأشاد دوكي بالخطوات التي اتخذها نتانياهو "في سبيل كبح تفشي جائحة الكورونا كما أكد دوكي تصميمه على زيارة إسرائيل بعد انتهاء أزمة الكورونا".
وكشف مكتب نتانياهو أنه بحث مع رئيس الأرجنتين "الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين"، وأن فرنانديز قال له إنه يعمل على توسيع رقعة التعاون القائم بين إسرائيل والدول المنتمية إلى السوق المشتركة الجنوبية المعروفة اختصارا باسم ميركوسور" والتي تضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، والأوروغواي.
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