أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن وفاة 73 مصابا بالفيروس في موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 2183 حالة.وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في موسكو الثلاثاء بشكل طفيف بالمقارنة مع حصيلة أمس الاثنين، حين تم تسحيل 76 وفاة.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء تسجيل 173 وفاة و8915 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 3807 حالات وحصيلة الإصابات إلى 363 ألفا و342 حالة، فيما تعافى أكثر من 131 ألف مصاب حتى ظهر الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية:تسجيل 73 وفاة بكورونا بموسكو ليبلغ الإجمالي 2183 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.