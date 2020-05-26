خارجية إسبانيا: سنخصص 50 مليون يورو للدول اللاتينية المستضيفة لفنزويليين

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، أن إسبانيا ستخصص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مساعدات مالية قيمتها 50 مليون يورو لدول أميركا اللاتينية، التي تستضيف لاجئين ومهاجرين من فنزويلا.
وأكدت خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في أمريكا اللاتينية، نظمه الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا، أن "23 مليون يورو ستخصص في العام الجاري، للمساعدة في الوضع المتفاقم على خلفية انتشار جائحة كورونا، و12 مليون يورو من هذا المبلغ ستحول لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وسيتم توجيه 5 ملايين أخرى إلى بنك التنمية الأميركي".
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