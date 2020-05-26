خارجية إسبانيا: سنخصص 50 مليون يورو للدول اللاتينية المستضيفة لفنزويليين

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، أن ​إسبانيا​ ستخصص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مساعدات مالية قيمتها 50 مليون يورو لدول ​أميركا اللاتينية​، التي تستضيف لاجئين ومهاجرين من ​فنزويلا​.

وأكدت خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في أمريكا اللاتينية، نظمه ​الاتحاد الأوروبي​ وحكومة إسبانيا، أن "23 مليون يورو ستخصص في العام الجاري، للمساعدة في الوضع المتفاقم على خلفية انتشار جائحة ​كورونا​، و12 مليون يورو من هذا المبلغ ستحول ل​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ و​منظمة الهجرة الدولية​، وسيتم توجيه 5 ملايين أخرى إلى بنك التنمية الأميركي".