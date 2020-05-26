أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر كرم جبر، إلى أنه تم إغلاق طابقين فى مبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه "لن يسمح بدخول المؤسسات الصحفية، إلا بعد ارتداء الكمامة، كما سيتم التعقيم المستمر للمباني، ومراعاة التباعد فى المسافات بين الموظفين، والإبلاغ الفوري عن الحالات، بالإضافة إلى جود طبيب مقيم بالمؤسسة، وتوفير مواد التعقيم".
ودعا جبر، إلى "رفع أقصى درجات اليقظة فى المؤسسات الوطنية، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنهم يعلنون أرقام المصابين بشفافية، لافتا إلى أنه سيتم غلق مؤسسة دار الهلال، لمدة أسبوع بعد ظهور 4 حالات مصابة بكورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحافة المصرية تمنع دخول المؤسسات الصحفية إلا بالكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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