البرهان: إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على أراضيه

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يونميد"، لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه البرهان مع كل من تبيور تاجى مساعد وزير الخارجية الأميركي ودونالد بوث المبعوث الأميركي إلى السودان.
وناقش البرهان مع المسؤولين الأميركيين أهمية القرار من الأمم المتحدة بأن "تكون البعثة الجديد إلى السودان مكونة وفقا لخطاب المنظمة الأممية بشباط الماضي، والرؤية الوطنية التي قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة الأحد الماضي".
وقد طمأن البرهان "الجانب الأمريكي على الحكومة الانتقالية وأنها تعمل بانسجام وتناغم تام، شاكرا له الدعم المقدم للسودان لمكافحة جائحة كورونا".
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