ناقلة وقود إيرانية ثالثة تشارف على دخول مياه فنزويلا

تشارف ناقلة وقود ​إيران​ية ثالثة من أصل خمس، على دخول مياه فينزويلا، بعد وصول ناقلتين إلى الساحل الفنزويلي أمس. ودخلت الناقلة "بيتونيا"، التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي أمس الاثنين، بعد أن عبرت المحيط الأطلسي، متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان "فورتشن" و"فورست".

واستقبل ​طارق العيسمي​ وزير ​النفط​ الفنزويلي "فورتشن" في مصفاة إل باليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)، وشكر إيران على دعمها لبلاده وسط هذه الأزمة التي دفعت مواطني ​فنزويلا​ للانتظار في صفوف طويلة للحصول على ​البنزين​.