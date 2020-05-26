حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تبلغ 28530 حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من آذار، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان للمديرية العامة للصحة في فرنسا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 145555، بعد تسجيل 275 حالة جديدة منذ يوم الاثنين، مشيرا إلى أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات يوم الاثنين، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ يوم الاثنين، ليصبح 1555 حالة فقط.
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