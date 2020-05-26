الصحة العالمية:نتائج سلامة عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا بحزيران

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن فريقا مختصا بالسلامة وتابعا لها، سيراجع البيانات حول دواء هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر القادم، وذلك بعد مخاوف تتعلق بالأمان، دفعتهم إلى وقف استخدام هذا الدواء في تجربة عالمية على المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين، بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن".
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أوقفت استخدام هذا العقار في تجربتها، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب، زادت لدى شريحة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين.
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