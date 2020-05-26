جابر: قانون العفو العام شبه جاهز للإقرار مع اختلاف حول بعض النقاط

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، إلى أن "قانون ​العفو العام​ هو شبه جاهز إنما هناك اختلاف بوجهات النظر حول بعض النقاط، ويتم التشاور لإيجاد أرضية مختلفة لهذا القانون لنخرج بصورة موحدة ترضي جميع الجهات".

وأكد في تصريح تلفزيوني إلى "اننا بحاجة لإجراءات حكومية تمكن المؤسسات العودة للعمل، وأحث العمل على إعطاء المؤسسات قروضا من ​مصرف لبنان​ لمدة 5 سنوات دون فوائد".

ولفت جابر إلى أنه "كان مستحباً أن يقام تنظيم عمليات التحويل للخارج قبل الأزمة، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وضعت صيغة من قبل ​التيار الوطني الحر​ وعرضت على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، مؤكدا أن "مشروع قانون ​السرية المصرفية​ جاهز للإقرار".