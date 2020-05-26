الرئيس عون منح الكاتب الراحل صلاح ستيتية وسام الاستحقاق الوطني

أعلنت سفارة لبنان في فرنسا، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منح الشاعر والكاتب والناقد الفني والأدبي والديبلوماسي الراحل صلاح ستيتية، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى مذهب، وقد قلده الوسام صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، في احتفال خاص أقيم في مقبرة Tremblay- sur- Mauldre.
وألقى عدوان كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى أنه "تقديرا لعطاءاتك من أجل لبنان، الرئيس عون منحك وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى مذهب. وكلفني وشرفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك".
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