مرتضى لوفد رابطة كاريتاس: نسعى لتأمين المشاريع الزراعية والتنموية

أعلنت رابطة ​كاريتاس لبنان​، أن رئيسها الأب ميشال عبود، زار وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، وتحدث مدور "عن أعمال ورسالة كاريتاس في كل المجالات، وخصوصا في مجال التنمية التي تساعد الإنسان ليستمر في البقاء في وطنه"، متحدث مع مرتضى بملف "من قست عليهم هموم الحياة، فهناك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة والكثير ممن أقعدتهم إعاقتهم عن العمل، وهناك من كان دخلهم محدودا وعائلاتهم كبيرة. وهذه الأزمه تزداد يوما بعد يوم".

وطلب عبود من الوزير مرتضى "الدعم في مشاريع زراعية إنمائية تقوم بها كاريتاس حتى تطعم هؤلاء الفقراء، لأننا نسعى لأن نعطي الصنارة بدل أن نعطي السمكة، وهذه الأرض هي التي تدر علينا الخيرات".

وأشار مرتضى إلى أنه "اننا نعلم مدى رسالة كاريتاس الإنسانية ووقوفها إلى جانب كل إنسان، ونحن كوزارة سنكون على تنسيق تام مع كل شرائح ​المجتمع المدني​ لكي نساعده للاستفادة من أرضه في ظل هذا ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، حيث نسعى لتأمين المشاريع الزراعية والتنموية".