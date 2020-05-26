بلدية زوطر الشرقية والصليب الأحمر ينظمان ورشة عمل حول مخاطر كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن بلدية ​زوطر الشرقية​ نظمت بالتعاون مع وحدة الحد من المخاطر في ​الصليب الاحمر اللبناني​، ورشة عمل توجيهية ارشادية حول "مخاطر انتشار ​فيروس كورونا​" وذلك في قاعة البلدية بحضور رئيس البلدية الدكتور وسيم اسماعيل ونائبه المهندس ​شوقي حرب​ واعضاء المجلس البلدي واعضاء خلية الازمة في البلدة .

وحاضر في الورشة داليا روماني وصابرين يوسف عن الصليب الاحمر والدكتور اسماعيل وتمحورت مداخلاتهم حول ضرورة استمرار التشدد في اتخاذ الاجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا ، كما جرى نقاش وتقييم للورشة .