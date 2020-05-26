بلدية زوطر الشرقية والصليب الأحمر ينظمان ورشة عمل حول مخاطر كورونا

أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن بلدية زوطر الشرقية نظمت بالتعاون مع وحدة الحد من المخاطر في الصليب الاحمر اللبناني، ورشة عمل توجيهية ارشادية حول "مخاطر انتشار فيروس كورونا" وذلك في قاعة البلدية بحضور رئيس البلدية الدكتور وسيم اسماعيل ونائبه المهندس شوقي حرب واعضاء المجلس البلدي واعضاء خلية الازمة في البلدة .
وحاضر في الورشة داليا روماني وصابرين يوسف عن الصليب الاحمر والدكتور اسماعيل وتمحورت مداخلاتهم حول ضرورة استمرار التشدد في اتخاذ الاجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا ، كما جرى نقاش وتقييم للورشة .
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