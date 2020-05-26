افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​زحمة سير​ خانقة على اوتوستراد صيدا بإتجاه ​بيروت​ في ختام عطلة ​عيد الفطر​ المبارك، حيث توجه ابناء ​الجنوب​ المقيمين في بيروت سابقا الى قراهم لقضاء العطلة في ظل "التعبئة العامة"، وهم يعودون إلى العاصمة بيروت.

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