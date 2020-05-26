مستشفى بشري: شفاء 12 حالة يرفع عدد المتعافين من كورونا بالقضاء إلى 60

أعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، شفاء 12 مصابا من ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد- 19" في ​قضاء بشري​، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 60.

وذكر أن المتعافين الجدد هم: إميلي جوزيف جعجع، مارون يوسف طوق، برنادات قيصر كيروز، سهيلا العبد جعجع طوق، مطانيوس منصور طوق، أليك جان طوق، مروان شربل كرم (مستشفى الحريري)، أديبة منصور سكر، أدال شاهين طوق، حنا شاهين طوق، تيريز الزين طوق، وشفيقة حنا سكر.