وحدة كوارث قضاء صور:تسجيل إصابة جديدة بكورونا ترفع عدد المصابين إلى 43

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، عن "تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبت مخبريا إصابتها ب​كورونا​، والاشتباه بـ9 حالات حتى ساعة إعداد التقرير، وما زالت حالة مشتبها قيد الدرس والمتابعة".

وأشارت إلى أنه "مع تسجيل الإصابة الجديدة، ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 43 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من ​إفريقيا​، 3 حالات وافدة من ​أوروبا​، 6 حالات محلية، تماثل تسعة منهم إلى الشفاء بشكل تام".

وذكرت بأنها "بالتعاون مع طبابة القضاء وفرق المستجيب الأول، ومع ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ و​الهيئة الصحية الاسلامية​، تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم، من خلال الزيارات الدورية، حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة، وضرورة الالتزام بالحجر، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".