سلطات ألمانيا تمدد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 حزيران

أعلن مسؤول بارز في ​ألمانيا​ عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 حزيران المقبل، لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​، ليأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية والولايات، حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل التي ساعدت على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.

وتنص القرارات الجديدة، على أنه "سيكون بمقدور 10 أشخاص أو عائلتين، التجمع في المنزل بأماكن مغلقة أو بأماكن عامة"، لكن المشروع الحكومي ينص على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف المتر" حتى بعد 5 حزيران. كما "سيتم الإبقاء التزام الكمامات في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف".