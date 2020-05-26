كلب ينتظر صاحبه في المستشفى ثلاثة أشهر

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في حادثة تدلل على وفاء الكلاب لاصحابها، انتظر كلب في بهو مستشفى في مدينة ووهان الصينية لمدة ثلاثة أشهر بعد وفاة صاحبه في فيروس كورونا المستجد.

تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كلبا يبلغ من العمر سبعة سنوات وصل إلى مشفى في مدينة ووهان، في ذورة تفشي جائحة كورونا، تحديدا في شهر فبراير الفائت.

لكن صاحب الكلب توفي بعد خمسة ايام، لكن الكلب رفض مغادرة المكان، وبقي جالسا في بهو المستشفى لمدة ثلاثة أشهر حتى وصل فريق من رعاية الحيوانات واصطحبه.

وعملت الممرضات والأطباء على اطعام الكلب، إلا انه في الثالث عشر من ابريل، بعد ان رفع الحظر عن ووهان، قامت صاحبة متجر خاص بالمستشفى بتولي الإشراف على إطعام الكلب.

وقالت وو بحسب الديلي ميل: «لاحظت أول مرة الكلب الصغير عندما عدت إلى العمل في منتصف أبريل. وقررت أن أطلق عليه اسم شياو باو (أي الكنز الصغير)».

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وتابعت وو: «قالوا لي إن صاحب شياو باو، وهو رجل مسن، توفي نتيجة إصابته بكورونا، لكن شياو باو لم يكن يعلم وظل في المستشفى بحثاً عنه. لم يغادر المستشفى قط. كان موقفه مؤثراً بشكل لا يصدق، إنه مخلص للغاية».

وأشارت وو إلى أنهم حاولوا عدة مرات ترك الكلب عمداً في مكان بعيد، إلا أنه كان في كل مرة يعود إلى المستشفى مرة أخرى وينتظر بصبر عودة مالكه.

واضافت: «ومن ثم فقد قررت أن أبقيه داخل المتجر للاعتناء به وإطعامه».

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