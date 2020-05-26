صورة لقديروف يحضر اجتماعاً بعد معلومات عن نقله إلى المستشفى

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نشرت الثلاثاء صورة للزعيم الشيشاني رمضان قديروف على تطبيق تلغرام، تظهره يحضر اجتماعاً لحكومة هذه الجمهورية الروسية، وذلك بعد بضعة أيام من إعلان وسائل إعلام أنه نقل الى أحد مستشفيات موسكو للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر طبية الأسبوع الفائت لوكالات الأنباء الروسية أن قديروف (43 عاما) نقل في طائرة الى مستشفى في العاصمة الروسية، الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات الشيشانية لا نفياً ولا تأكيداً.

ونشر قديروف الثلاثاء رسالة على تلغرام تشير الى حضوره اجتماعاً للحكومة المحلية خصص للوضع الصحي في الشيشان، معتبراً أنه "مستقر" في مستشفيات المنطقة.

وتظهر صورة نشرت مع الرسالة الزعيم الشيشاني يجلس خلف طاولة مع مسؤولين محليين. ولم يكن قديروف يضع كمامة، لكنه جلس على مسافة بعيدة نسبيا من المشاركين الآخرين.

وقديروف الذي يحكم الشيشان ذات الغالبية المسلمة بقبضة حديد منذ 2007، لم يظهر علناً الأحد الفائت لمناسبة حلول عيد الفطر، واكتفى بنشر رسالة تهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور للعاصمة الشيشانية غروزني.