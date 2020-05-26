موسكو تعلن وفاة 101 معالج بفيروس كورونا

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أفادت السلطات الروسية الثلاثاء أن ما لا يقل عن 101 معالج قضوا بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء انتشار الوباء، في أول إحصاء رسمي مماثل وأدنى الى حد بعيد من قائمة غير رسمية لأطباء.

وهذا العدد الرسمي اشارت اليه المسؤولة في وزارة الصحة لودميلا ليتنيكوفا خلال جلسة للبرلمان ونقلته وكالة إنترفاكس للانباء.

واوضحت المسؤولة أن الوزارة تقوم بتعداد دقيق لعدد المعالجين الذين توفوا بالفيروس، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها هذه المعلومات في روسيا منذ بداية الوباء.

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وثمة قائمة اخرى يعدها أطباء منذ أبريل، اشارت الثلاثاء الى وفاة 293 معالجا بالفيروس في روسيا، البلد الثالث الأكثر تسجيلا للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

من جهته، تحدث موقع "ميديازونا" الإخباري الروسي عن وفاة 186 معالجا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا "تجاوزت" ذروة الوباء والوضع يبقى "مستقرا عموما في البلاد" التي احصت أكثر من 362 ألف إصابة بكوفيد-19 بينها 3807 وفيات.