شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة للقرى واختصاصاتها وفقا للقانون الجديد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، وفقا لمسودته التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، تشكيل واختصاصات المجلس المحلي المنتخب للقرية
وبخصوص تشكيل المجلس المحلي للقرية، نصت المادة (107) من مشروع قانون الإدارة المحلية، علي أن يُشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من ستة عشر عضواً.
بينما نصت المادة (108) علي أن يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
2- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي للقرية.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي،وتشجيع الصناعات الحرفية
5- اقتراح إنشاء المرافق العامة بالقرية .
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والأخلاقية .
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل المجالس المحلية المنتخبة للقرى واختصاصاتها وفقا للقانون الجديد..تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.