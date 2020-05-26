شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الاحزاب تنعى وفاة أحد أعضائها بحزب الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى وفاة المهندس محمد وفا أمين صندوق حزب الجيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. Advertisements ودعت التنسيقية أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع والعمل من أجل تلبية احتياجاته .

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