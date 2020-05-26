شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بإنشاء شرطة للمحليات لمواجهة المخالفات والتعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل توصية اللجنة بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات والمخالفات في مهدها.

وأكد النائب محمد الحسيني لـ"الخليج 365"، أهمية وضرورة إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، تختص بتفيذ أى أحكام أو قرارات تتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك في منع المخالفات وإزالتها من المهد.

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ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن تفعيل مقترح الشرطة المتخصصة للمحليات سيكون له دور كبير فى وقف التعديات والقضاء على مخالفات البناء، وتحقيق الردع العام، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وعدم السماح بأي أعمال مخالفة.

كما أكد الحسيني، علي ضرورة مكافحة الفساد في المحليات لمنع أي أعمال مخالفة وغير مشروعة خاصة في إجراءات التراخيص وغيرها، مشيرا إلى أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر ضروري لتتولي الدور الرقابي والتصدي للفساد.