مقتل ميكاني بطعنات نافذة سددها شقيقه في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قُتل ميكانيكي في نجح حمادي بمحافظة قنا بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد، مساء الثلاثاء، على يد شقيقه، لخلافات مالية بينهما.

تلقى مدير الأمن اللواء شريف عبد الحميد إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمقتل "محمد. إ - ميكانيكي"، مقيم بحاجة الجبل في قرية هو، بطعنات متفرقة بالجسد.

وأفادت التحريات الأولية، أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات مالية بينهما، حيث سدد له عدة طعنات تسببت في مقتله.

وأمر مدير الأمن بضبط الجاني والسلاح المستخدم، بعد تحرير محضر بالواقعة، التي أخطرت بها النيابة لاستكمال التحقيقات.