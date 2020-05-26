موريتانيا تطالب بشطب ديون القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موريتانيا - (أ ش أ)

طالبت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بشطب ديون دول القارة الأفريقية، لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بمناسبة "يوم أفريقيا": أنه لا غنى عن شطب مديونية القارة الأفريقية لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية".

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن موريتانيا أشارت إلى عبء البؤر التقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعها عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود لشعوب القارة.

وتحتفل دول القارة الأفريقية يوم 25 مايو من كل عام بـ"يوم أفريقيا" الذي يواكب ذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الأفريقي المُشترك، عبر منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.