"كرم جبر" يكشف حقيقة غلق دار الهلال.. ويؤكد: اجتماع لبحث تداعيات كورونا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حقيقة ما تردد حول غلق مقر دار الهلال بعد اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا داخل المؤسسة، مؤكدا أنه ليس هناك غلق للمؤسسة كما يتردد، ولكن دار الهلال في إجازة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف جبر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: طلبت استغلال الإجازة لتعقيم المؤسسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهو ما فعلناه في مؤسستي الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن الحالات التي تم اكتشافها جاءت في مؤسسة الأهرام بعدد 4 حالات إصابة بالفيروس، والأخبار 6 حالات، والجمهورية 5 حالات، وحالة واحدة فى روزاليوسف، و4 حالات في دار الهلال وحالتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وشدد على أن المؤسسات الصحفية القومية هي الأقل تضررا من كورونا من باقي مؤسسات الدولة.

وتابع: الإصابات حاليا أصبحت عائلية، وكل زميل يصاب يسبب العدوى لأسرته أو العكس، ولذلك طلبنا من المؤسسات عدم التشديد على الحضور للزملاء وتعقيم المؤسسات باستمرار وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي بين جميع المتواجدين بصالات التحرير.

وأشار جبر إلى أنه سيعقد اجتماعا غدا لرؤساء مجالس إدارات مؤسسات دار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف والقومية للتوزيع، لمتابعة الإجراءات معهم وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات، فضلا عن الإجراءات المقترحة وهي تعقيم يومي وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد وكل الحالات المرضية تحصل على إجازات والتوسع في العمل أونلاين.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لباقي المؤسسات، ولكن تطبيقا لنظام التباعد الاجتماعي تم تقرير تقسيم الاجتماعات على المؤسسات تباعا.​