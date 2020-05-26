المسماري: نتعجب إشارة واشنطن لطائرات روسية في ليبيا وتجاهل التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أبدى المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اندهاشة من إشارة واشنطن، الدائمة لطائرات روسية في ليبيا، دون ذكر مثيلتها التركية.

وقال المسماري، في تصريحات نقلتها "العربية" إنهم يتعجبون من إشارة الولايات المتحدة، لطائرات روسية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، دون ذكر للطائرات التركية.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا، حاليًا.

وكانت واشنطن، نشرت صورًا من الأقمار الصناعية، زعمت إنها لطائرات روسية تقاتل بجانب الجيش الوطني الليبي.

من جانبه، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، آلاف المرتزقة السوريين وعسكريين أتراك، ومعدات عسكرية تركية، نقلت إلى ليبيا، لدعم قوات ما تسمى بحكومة الوفاق الموالية لأنقرة.