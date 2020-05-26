رئيس النمسا يعتذر عن مخالفته قيود "كورونا" ويتعهد بدفع الغرامة

قدم الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين إعتذاره على مخالفته للقواعد التي فرضتها الحكومة على عمل المطاعم في ظل جائحة كورونا.

وأفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية بأن الشرطة وجدت رئيس البلاد جالسا مع زوجته في شرفة أمام أحد المطاعم الإيطالية في العاصمة فيينا بعد منتصف الليل، أي بعد إنتهاء الموعد المحدد لعمل المطاعم.

من جهته، نشر الرئيس النمساوي تدوينة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "لأول مرة منذ بدء الإغلاق خرجت من المنزل مع زوجتي وإثنين من أصدقائي لتناول العشاء، وأطلنا الحديث ولسوء الحظ داهمنا الوقت... آسف حقا... كان هذا خطأ".

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وأضاف أنه سيتحمل المسؤولية عن أي ضرر سيلحق بصاحب المطعم بسبب المخالفة، في إشارة إلى أنه سيدفع عن المطعم 30 ألف يورو جراء المخالفة المرتكبة في داخله.

يشار إلى أن المطاعم في النمسا قد إستأنفت نشاطها في منتصف ماي الجاري بشرط الإنتهاء من العمل قبل الساعة الـ11 مساء.

المصدر: وكالات + RT