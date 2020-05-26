"اجري يا شيخ"..هروب إمام مسجد بعد ضبطه يؤم الناس في صلاة العيد بمصر

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق هروب إمام مسجد في مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية، بعد مداهمة الشرطة لمسجد كان يؤم به المصلين في صلاة العيد، في مخالفة لقرار حظر التجمعات بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو المتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، إمام المسجد وهو يرتدي العباءة والعمامة ويجري بشكل سريع هربا هو والمصلون فور وصول الشرطة.

وعلى إثر هذا الجدل قالت وزارة الأوقاف في بيان إن ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، هو ليس له علاقه بالأوقاف لا إمامًا ولا خطيبًا.

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وأوضحت أنه بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قررت إغلاق ساحات كانت مخصصة سابقا لأداء صلاة العيد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص بعض المساجد الكبرى للتكبير وصلاة العاملين فيها فقط.