مغردون في السعودية: هل يتجه العالم لمناعة القطيع؟

بعدما اتخذت بعض الدول خطوات لتخفيف اجراءات التباعد الاجتماعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي كانت منها المملكة العربية السعودية، التي خففت ساعات حظر التجول في ظل تفشي الوباء، بحث عدد كبير من السعوديون عن كلمة "مناعة القطيع".

ومناعة القطيع أو مناعة المجتمع هي شكل من أشكال الحماية غير المُباشرة من مرض معد، وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوًى معينة، إما بسبب الإصابة بها سابقًا أو التلقيح، مما يُوفر حمايةً للأفراد الذين ليس لديهم مناعة للمرض. إذا كانت نسبة كبيرة من السكان تمتلك مناعةً لمرضٍ معين، فإنه يُساعد في عدم نقل هؤلاء الأشخاص للمرض، وبالتالي يحتمل أن تتوقف سلاسل العدوى، مما يؤدي إلى توقف أو إبطاء انتشار المرض. كُلما زادت نسبة الأفراد الذين لديهم مناعةٌ في المجتمع، كلما يقلُ احتمال اختلاط الأفراد الذين لا يمتلكون مناعةً مع أشخاصٍ ناقلين

على تويتر أيضًا تناقش البعض حول اتجاه العالم وجدية ذلك فقال عبد الله "بدأت دول العالم الواحدة تلو الأخرى الإعلان عن الإنفتاح التدريجي و العودة المبرمجة للحياة الطبيعية، علماً أنه مازال الوباء ينتشر وحالات الإصابات تزداد وتزداد معها أعداد الوفيات ولم يتم التوصل الى لقاح مناسب حتى الآن ..مر يحتاج الى تفسير".

قالت أحدى المغردات "مابي انكد عليكم بس كورونا ما انهزم واحنا ما نجونا والحياة مارح ترجع زي ما كانت، الحكومة لازم ترجع الحياة عشان الاقتصاد ما ينهار واتوقع انهم بيطبقون "مناعة القطيع" يعني بيخلون الاختلاطات تدريجيًا تحصل عشان يمرضون الناس على دفعات ويتشافون ويصير عندهم مناعة".

الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي، قال "أخطر مايمكن

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أن يحدث في التعامل مع #جائحة_كورونا حسب خبراء الأمراض المعدية:التسرع بتخفيف القيود على الحجر المنزلي والحظر.. دول عربية وأوروبية وولايات أميركية خففت القيود والنتيجة موجة ثانية من الوباء دون مراعاة إجراء مسحات والتباعد الاجتماعي!هذه مشاهد من أمريكا أمس".

الطبيب فرحان بن مرزوق دون "لقوا حل للفيروس؟، هل تم التوصل لدواء أولقاح للفيروس ثم أصبحنا لانحتاج للحظر ؟.. بالطبع لا .. لم يتم التوصل حسب معلوماتي إلى أي لقاح أو دواء فعال لعلاج المصابين بـ #كوفيد_19.. لم يثبت أن الشفرة الجينية للفيروس تغيرت أو تم إضعافه كما يشاع .. لازال كوفيد-١٩ هو كوفيد-١٩".

د.عصام صالح كتب "نكرر .. ان مصطلح "مناعة القطيع " مصطلح مشين و مأخوذ من الطب البيطري و لا ينبغي استخدامها رسميا عند البشر.. بل المصطلح الصحيح يكون "المناعة المجتمعية .. ووزارة الصحة- عمان ووزيرها اوضحوا ذلك في بيانها".

عادل المطيري قال "هل فعلا الدول بدأة بسياسة مناعة القطيع للمواطنين والتضحية بهم من أجل عدم أنهيار أقتصادها . شي مستغرب ...لازلت الإصابات موجوده وكل يوم فيه وفيات والعجيب الدول تحدد تاريخ محدد لعودة الحياة الطبيعية".