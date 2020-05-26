السعودية.. القبض على 3 مشبوهين تنكروا بزي نسائي وبحوزتهم مخدرات

أعلنت القوات الأمنية في السعودية اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مشبوهين متنكرين بزي نسائي، وبحوزتهم مواد مخدرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تمكنت منالقبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وبحوزتهم 5943 قرص إمفيتامين، وقطعة تزن 37 غراما من مادة الحشيش المخدر".
وأضاف: "القبض على المتهمين تم بعد رصد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية، ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم".
وأشار إلى أنه "تمت متابعتهم، وضبطهم، والقبض عليهم، وإيقافهم، والتحفظ على المواد المخدرة التي بحوزتهم".
وأكد السحيباني، على أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص.
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