العراق يسجل ارتفاعا جديداً في أعداد المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وحسب بيان الوزارة: :سجلت اليوم 216 إصابة، مرتفعة عن يوم أمسالاثنين حيث أعلن عن ما يقارب الـ200 إصابة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 4848 حالة".
وأضافت: "أما بالنسبة لحالات الوفاة، فقد ارتفعت إلى الضعف، حيث تمتسجي 6 وفيات، بينما أعلن أمس الاثنين عن تسجيل 3، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 169 حالة".
وتابعت: "انخفض تسجيل حالات الشفاء، حيث أعلن عن تسجيل 41 حالة، مقارنة مع 74 حالة أعلن عنها الاثنين".
وتركزت أغلب الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية في العاصمة بغداد.
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