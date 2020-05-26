الاتحاد الأوروبي يحث الصين على احترام الحكم الذاتي في هونج كونج

قال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن على الصين احترام الحكم الذاتي في هونج كونج، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والذي يمثل الحكومات الأوروبية، ”نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونج كونج بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية“.

وأضاف بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الاتحاد الأوروبي واليابان ”لديهما ذات الأفكار“ بشأن الصين وقال ”لسنا سذج فيما يتعلق بالسلوك الصيني“.

وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ ”دولة واحدة ونظامان“ الذي يحدد الحكم الذاتي لهونج كونج.

واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قانونا للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونج كونج. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.

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ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن من السابق لأوانه قول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل يوم الاثنين إن التكتل يحتاج إلى ”استراتيجية أكثر قوة“ مع بكين.

وفي سياق متصل، قالت غرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تشعر بقلق عميق من مشروع القانون الصيني المقترح بشأن هونج كونج لأنه قد يقوض حكمها الذاتي بموجب إطار العمل المعروف باسم (دولة واحدة ونظامان)، وحثت بكين على تهدئة الموقف.

وأضافت غرفة التجارة في بيان إن ذلك ”سيكون خطأ فادحا“ يعرض وضع هونج كونج الخاص للخطر، وهو وضع أساسي لدورها كمقصد ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.

رويترز

