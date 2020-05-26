مقتل مساعد زعيم داعش بضربة جوية لطيران التحالف في دير الزور السورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان مصرع والي العراق في تنظيم داعش، الجبوري.

وجاء في البيان: “نعلن عن مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الإرهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان أن الجبوري “كان لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل، ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة”.

Advertisements

وفي 20 مايو/أيار، أطلق الجيش العراقي، عملية جديدة لملاحقة “داعش”. وتضمن العملية المسماة “أسود الجزيرة” مطاردة عناصر التنظيم في صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن “العملية جرت بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية”.

واستهدفت العملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.