وزيرة إسرائيلية تطالب بإلغاء حساب خامنئي على تويتر

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ونقل موقع الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية ”دويتشه فيله“ اليوم الثلاثاء، أن ”أوريت فركاش هكوهين“، وزيرة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، طالبت إدارة شركة تويتر بإلغاء حساب المرشد الإيراني، مؤكدة أن ”مثل هذه التغريدات تنتهك قواعد تويتر“.
وهدد آية الله علي خامنئي يوم الجمعة الماضي بمناسبة يوم القدس العالمي، إسرائيل، وطالب بإزالتها، معتبرا أنها ”غدة سرطانية“.
وفي سياق قريب، حجب تويتر حساب السفارة الإيرانية في موسكو.
وأكدت الوزيرة الإسرائيلية، في رسالة بعثها إلى مدير شركة تويتر ”جاك دورسي“، على ”ضرورة إغلاق حساب خامنئي بسبب تغريداته ذات الطابع المعادي للسامية، وتضمنت تحريضا على العنف ضد إسرائيل، ومقارنتها بفيروس كورونا“.
وتعتمد الرسالة على أن ”سياسة استخدام الشركة تحظر المطالبات بإبادة الشعوب وعلى تشجيع العنف على أساس عرقي، قومي أو انتماء ديني“.
وأضافت أن ”خامنئي يستخدم تويتر لنشر الكراهية ضد اليهود وإسرائيل“، مشيرة إلى أن ”تعابير الكراهية الكثيرة لخامنئي حظيت بسلسلة من الإدانات من جانب زعماء العالم“.
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