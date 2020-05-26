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السودان تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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ويأتي النفي ردًا على تقارير صحفية أفادت بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم اليوم.

وقال العميد عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: ”إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعة 1149، طائرة تركية“، مشيرا إلى أنها ”هبطت بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية، وكان في استقبالها لواء طبيب حازم الذي يتبع لإدارة الخدمات الطبية“.

وأكد المسؤول السوداني أن الطائرة تم استقبالها بواسطة اللجنة المشكلة لاستلام المساعدات الطبية، قائلا إن الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة.

وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، “ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني“، بحسب قوله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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