السودان تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

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ويأتي النفي ردًا على تقارير صحفية أفادت بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم اليوم.

وقال العميد عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: ”إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعة 1149، طائرة تركية“، مشيرا إلى أنها ”هبطت بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية، وكان في استقبالها لواء طبيب حازم الذي يتبع لإدارة الخدمات الطبية“.

وأكد المسؤول السوداني أن الطائرة تم استقبالها بواسطة اللجنة المشكلة لاستلام المساعدات الطبية، قائلا إن الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة.

وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، “ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني“، بحسب قوله.