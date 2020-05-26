احتجاجات للعمال بمحافظات إيران على تأخر صرف رواتبهم

ووثقت مقاطع فيديو وصور تداولتها مواقع إخبارية معارضة، الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة الزيوت في شيراز أمام المبنى الإداري للمصنع، حيث نشر موقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ مقطع فيديو للوقفة أكد فيه أن ”العمال يحتجون على عدم صرف رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك لغموض مصير وضع العمال في ظل قرارات اقتصادية للشركة“.

كما تداول عدد من النشطاء صورا للوقفة، معربين عن تضامنهم مع مطالب العمال في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وسط تفشي فيروس كورونا.

وعلق الصحفي روزبه بلهاري على الوقفة الاحتجاجية لعمال شيراز بقوله: ”في الأيام الأخيرة بات من المحتمل تعطيل المصنع في القريب العاجل وبيعه لمشتري غير محلي الأمر الذي سينتهي بطرد أكثر من 200 عامل بالمصنع“.

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وفي سياق آخر، كشفت تقارير إخبارية عن فصل السلطات الإيرانية لأكثر من 35 عامل في هيئة الإسعاف بمدينة دزفول الواقعة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وذلك بعد احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم المتأخرة.

وأفاد تليفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض أن 38 شخص من العاملين بهيئة الإسعاف بمدينة دزفول تم فصلهم من العمل بعد خروجهم في وقفات احتجاجية اعتراضًا على تأخر صرف رواتهبم لأكثر من 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى فضلًا عن عمال الإسعاف تواجه أعداد من الطواقم الطبية في إيران ضغوطا معيشية وذلك بعد خفض 50% من رواتبهم، رغم جهودهم في أزمة مواجهة فيروس كورونا الآخذ في التفشي في البلاد.