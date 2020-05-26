كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب: ما تفعله الصين في هونج كونج "مقلق" للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن السلطات الصينية ترتكب خطأ كبيرا في هونج كونج بسعيها لفرض قانون الأمن القومي عليها.

وقال "كودلو" لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "ما تفعله الصين في هونج كونج مقلق للغاية.. الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها في ما يتعلق بهونغ كونغ".

وشكك في إمكانية استمرار مدينة هونج كونج، مركزًا ماليًا في ظل تصاعد الاحتجاجات بها، ضد قانون صيني جديد.

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وأكد أن الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين لم يتضرر بالتطورات المتعلقة بالوضع في هونغ كونغ ولا يزال ساريا.

وأضاف كودلو أن الرئيس دونالد ترامب منشغل ومنزعج للمسار الصيني على خلفية ما يحيط بفيروس كورونا وقضايا أخرى، حتى فقدت مسألة الصفقة التجارية مع الصين أولويتها الآن خلافا لما كان في السابق.

وتابع قائلا: "نرحب بأي شركات أمريكية في هونغ كونغ أو البر الرئيسي للصين، سنفعل ما بوسعنا من أجل مساعدتها إذا قررت إعادة سلاسل التوريد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة والتحول إلى الإنتاج المحلي، إن ذلك إحدى المهمات الأساسية لسياستنا".