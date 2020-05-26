كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تعلن موعد إعلان نتائج عقار جديد لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت منظمة الصحة العالمية، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بشأن مراجعة فريقًا مختصًا نتائج سلامة "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت المنظمة أن الفريق سيعلن النتائج الخاصة بمراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين، بداية الشهر المقبل- وفقًا لما نشرته "رويترز".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان، دفعتهم إلى وقف استخدام هذا الدواء في تجربة عالمية على المصابين بفيروس كورونا.
وأوقفت المنظمة استخدام هذا العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب، زادت لدى شريحة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين.
وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين، بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن"، ووعدت أن يتم ذلك بحلول منتصف يونيو.
ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون، هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.