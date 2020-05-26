كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تعلن موعد إعلان نتائج عقار جديد لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت منظمة الصحة العالمية، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بشأن مراجعة فريقًا مختصًا نتائج سلامة "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت المنظمة أن الفريق سيعلن النتائج الخاصة بمراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين، بداية الشهر المقبل- وفقًا لما نشرته "رويترز".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان، دفعتهم إلى وقف استخدام هذا الدواء في تجربة عالمية على المصابين بفيروس كورونا.

وأوقفت المنظمة استخدام هذا العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب، زادت لدى شريحة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين، بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن"، ووعدت أن يتم ذلك بحلول منتصف يونيو.

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون، هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل لمرض كوفيد-19.

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